"127 Express: quello che conta è il viaggio": ecco il nuovo libro del forlivese Alessio Chiadini Beuri

E' uscito venerdì 3 luglio, il romanzo del forlivese Alessio Chiadini Beuri "127 Express: quello che conta è il viaggio". Si tratta di una raccolta di racconti con un'idea ben precisa, dichiarata fin da subito: non preoccupatevi di ciò che troverete alla fine della strada, godetevi ogni passo che vi porterà dove volete andare. Lo scrittore John Steinbeck diceva: "Le persone non fanno i viaggio, i viaggi fanno le persone". Nei racconti di "127 Express: quello che conta è il viaggio" i protagonisti, quattro amici a bordo di una vecchia Fiat 127 blu, non potranno infatti ritornare a casa senza sentirsi irrimediabilmente cambiati dalle esperienze che hanno vissuto. Chi più nel profondo, chi meno. A volte il viaggio può essere fisico, altre volte basta sognare o desiderare intensamente qualcosa. Spesso ci si imbatte in un ricordo, altre si prende al volo un'occasione inaspettata.

È proprio l'estate la stagione in cui sentiamo di più la voglia di cambiare, in cui la vita si fa più vivida e i ricordi che si costruiscono restano più a lungo. È in estate che proiettiamo il nostro bisogno di evasione dal quotidiano e cerchiamo una rivalsa per tutto ciò che non ci piace nella nostra vita. Evasione e rinascita. Libertà di pensare, essere, agire. In "127 Express: quello che conta è il viaggio" il lettore troverà il momento scanzonato, la battuta sagace e istanti di puro delirio ma anche occasioni di riflessione profonda e commosso silenzio. L'autore: nato e cresciuto Forlì, Chiadini ha dato ai suoi personaggi quella vena umoristica tipica della Romagna e dei suoi abitanti. La capacità di prendere la vita con leggerezza e il cuore grande di chi dona a piene mani senza chiedere. Laureato in Antropologia e Archeologia a Bologna continua a scrivere storie e a divertirsi facendolo. I lavori più recenti sono due thriller: una trasposizione romanzata del videogioco Max Payne e un hardboiled ambientato nella New York anni '30 del proibizionismo. Il libro è disponibile in cartaceo su Amazon al prezzo di 9,99 € e in formato digitale a 1,99 euro (amazon.it; kobo.com, Streetlib.com) Il sito dell'autore: https://alessiochiadini.blogspot.com/