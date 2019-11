A "Caccia & Country Fishing Expo" in mostra anche la rossa carabina Parilla

Caccia, tiro sportivo e giochi tattici: per la prima volta durante la manifestazione “Caccia & Country Fishing Expo”, alla Fiera di Forlì dal 29 novembre al primo dicembre, sarà allestita un’area specifica dedicata alle discipline di tiro sportivo che vanno dalla carabina, al Lasertag al Soft air e all’immancabile Aimpoint, tutte evoluzioni tecnologiche di sistemi di combattimento. Per non parlare dei poligoni unici in Italia all’interno del quartiere, dove si possono provare armi di altissima qualità come la Benelli Vinci e Benelli M2 Calibro 12, gli occhiali Big Falcon (offerti da ottica Pretolani), le ottiche Aimpoint (Diamant), nonché gli auricolari Shoutunt modello PSB. Per le armi corte, saranno messe a disposizione dei visitatori Revolver Rhino, prodotto dalla società Armi da Fuoco Chiappa, e Taurus tracker 627 (fornite da Origin). Sarà cura del personale specializzato avvicinare i curiosi a questi sport, che contano sempre più seguaci, nell’utilizzo di queste attrezzature in tutta sicurezza.

Ospiti della Fiera saranno le principali associazioni sportive tra cui Fitav (Federazione italiana tiro a volo), Fidasc (Federazione italiana discipline armi sportive), FIARC (Federazione italiana arcieri di Cesena), Soft Air (Federazione italiana Soft Air). Queste ultime, nell’area Soft Air, daranno dimostrazioni di giochi tattici non violenti basati sulla simulazione di azioni militari. Nello stand dell’Armeria Cicognani saranno esposte alcune moto del “Museo del Ciclo e Motociclo Parilla” e la carabina di precisione Parilla, verniciata di rosso, costruita dal signor Varide Cicognani, titolare dell’armeria. Inoltre si potrà ammirare anche la Carabina R3 Racer K1 della Gruning-Elmiger (Svizzera), di cui l’armeria è importatrice per l’Italia.