A Castrocaro la tradizionale serata degli auguri natalizi dei soci del Rotary Club Forlì

Si è svolta al Grand Hotel Terme di Castrocaro la tradizionale serata degli auguri natalizi dei soci del Rotary Club Forlì con il presidente, Claudio Cancellieri, che martedì ha ricordato i service locali, distrettuali e internazionali fra cui i programmi rivolti ai giovani, anche con iniziative nelle scuole: educazione digitale, ai corretti stili di vita, alimentare, lotta alla sedentarietà, prevenzione del cyberbullismo, sensibilizzazione sui rischi provocati dal consumo di alcol e droghe, cui è collegato il progetto "Obiettivo zero abusi".

Durante la conviviale, inoltre, è stato festeggiato per i suoi cinquant'anni di adesione al Rotary Club Forlì il professor Giorgio Maltoni, già primario di Urologia all'Ospedale e presidente emerito dell'Aido (Associazione italiana donatori organi), che per l'occasione ha ricevuto una lettera personale dal Presidente Internazionale del Rotary, Barry Rassin. Il prossimo 12 maggio, inoltre, è in programma a Forlì una giornata distrettuale con la "Let's End Polio Now - Muoviamoci per sconfiggere la Polio", un'iniziativa benefica a sostegno della campagna internazionale "End Polio Now" per l'eradicazione della poliomielite nel mondo.

Al Grand Hotel Terme il 24 ottobre scorso si è celebrata la "Giornata mondiale della Polio" con la presentazione dei risultati della campagna internazionale, la partecipazione del governatore distrettuale, Paolo Bolzani, alcune testimonianze e l'intervento anche di Salvatore Ricca Rosellini, presidente della Sottocommissione Polio Plus del Distretto 2072 e autore del libro "Vincere la Polio. La vera storia". Sono stati inoltre ricordati i progetti da realizzare nel 2019 in occasione del 70° della nascita del Rotary Club Forlì e altri service, fra cui il sostegno offerto al restauro del dipinto della lunetta sopra la porta d'ingresso della Chiesina del Miracolo in via Leone Cobelli, la raccolta fondi benefica curata dal Gruppo Consorti a "Commercianti per un giorno" e l'adesione al concerto natalizio di solidarietà con il maestro Paolo Olmi e la Young Musicians European Orchestra il 7 dicembre scorso a San Mercuriale. Il presidente Cancellieri ha inoltre ringraziato il Gruppo Consorti, guidato dalla moglie Daniela Bergossi, e il Rotaract, presieduto da Maria Teresa Tisi, per l'impegno e i service di solidarietà svolti.