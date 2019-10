A "Contemporanea" gli ex alunni della Nave e Leonardo a confronto

Si svolgerà sabato, all’interno dello stand Arte per la Nave, nel contesto della Fiera Contemporanea di Forlì, l’incontro sul tema “Arte, scienza, innovazione: Leonardo, rivisto dagli ex-alunni delle Scuole La Nave, a 500 anni dalla morte”. L’iniziativa si inserisce nel cartellone degli eventi previsti per celebrare i 30 di fondazione della cooperativa sociale Tonino Setola, ente gestore della medesima scuola.

L’incontro verrà presentato e coordinato da Simone Valmori, responsabile comunicazione della cooperativa, nonché autore del romanzo “L’eredità di Leonardo”, un avvincente thriller fra storia e fantasia che abbraccia vicende lontane nel tempo, ma collegate dai luoghi in cui si sviluppano. Nel corso dell’iniziativa interverranno alcuni ex alunni della Scuole La Nave che dialogheranno con Valmori su alcuni argomenti tipici del genio di Leonardo: Andrea Pace sull’anatomia, Marco Genghini sui concetti di automazione, Adele Monti in materia di arte e design e Edoardo Zavatti sui temi della fisica.

L’incontro si svolge all’interno del grande stand allestito dalle Scuole La Nave presso la Fiera Contemporanea, dove si svolge l’atto finale dell’iniziativa Arte per la Nave, una raccolta fondi tramite opere d’arte donate da 40 artisti, che verranno battute all’asta domenica nel medesimo spazio alle ore 16,00 e il cui ricavato sarà destinato al Fondo don Lino Andrini, per attivare progetti laboratoriali e borse di studio per alunni bisognosi.