A Pieveacquedotto una donazione all'Associazione Voce dell'autismo onlus

Mercoledì 9 ottobrealle ore 20.45, presso la Sala di Quartiere di Pieveacquedotto "Fausto Gramellini", via Teodorico n.1, angolo via Ravegnana, Forlì, 'Associazione Culturale Antica Pieve, in collaborazione con Alessandra Artusi, Manuela Asioli, Claudio Guidi e Gabriele Zelli (NELLA FOTO), organizzerà una serata dedicata alla Associazione Genitori Soggetti Autistici Forlì - Cesena "Voce dell'autismo onlus".



Nel corso dell'incontro, che sarà condotto da Gabriele Zelli, verrà effettuata una donazione a favore dell'Associazione "Voce dell'autismo" consegnando ufficialmente la somma raccolta nel corso della manifestazione "Estate in Musica 2019", grazie a una vendita di oggetti vintage e di donazioni di privati e dell'Associazione Antica Pieve.



Sarà anche l'occasione per presentare le attività e finalità del sodalizio e per far conoscere la realtà delle famiglie di soggetti autistici, che quotidianamente si adoperano per una qualità di vita migliore per i propri figli; oltre che per sensibilizzare e far conoscere le problematiche legate allo spettro autistico, per dare informazioni a chi si trovasse nella stessa situazione e non sapesse a chi rivolgersi.

Parteciperà alla serata Marco Bilancioni in rappresentanza dell'Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann (AIBWS); organizzazione nata nel 2004, per sostenere la ricerca contro una sindrome genetica, congenita, di iperaccrescimento cellulare. La malattia, che si manifesta fin dalla nascita, è considerata tra quelle rare per cui è necessario sostenere i bambini affetti e le famiglie nel difficile percorso di accettazione e clinico.



Bilancioni parlerà dell'attività che questa associazione svolge in campo nazionale e locale. L'incontro è aperto a tutti i cittadini.