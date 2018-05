A Santa Maria Nuova si parla dell'autonomia dei bambini con il Centro per le Famiglie

L’essere genitore oggi non è semplice. Forse non lo è mai stato ma al giorno d’oggi, nella società attuale, le sfide e le scelte che si presentano ogni giorno ai papà ed alle mamme spesso ci mettono in difficoltà. Da diversi anni il Centro per le Famiglie di Forlì ha predisposto ed organizzato una serie di incontri ed iniziative rivolti ai genitori proprio per offrire un momento di pensiero, di scambio e di confronto che potesse fornire uno stimolo ed un aiuto nel proprio agire di fronte alle sfide quotidiane che la relazione con i nostri figli ci propone. Non a caso il titolo di questo contenitore è stato ed è ancora: “S.O.S. Genitori. Far bene i genitori fa bene ai bambini”.

Ora che il raggio d’azione del Centro per le Famiglie si è allargato ai Comuni del Distretto Forlivese ecco che nuovi momenti di incontro vengono proposti al di fuori delle mura del capoluogo. È questo il caso dell’incontro in programma giovedì 10 maggio presso i locali della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado di Santa Maria Nuova. Genitori ed educatori sono invitati a partecipare all’incontro dal titolo “COSA METTO NELLO ZAINO? Come affiancare i nostri figli nei momenti di passaggio ed indirizzarli verso l'autonomia”. L’incontro sarà condotto dalla dott.ssa Silvia Donati, psicologa e psicoterapeuta, e sarà l’occasione per interrogarsi sulle cose utili e nutrienti che possiamo passare ai nostri figli.

L’incontro è promosso ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Distretto Forlivese in collaborazione con i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli e Meldola, ed è rivolto a genitori, insegnanti ed educatori interessati ad approfondire questi temi. La partecipazione è libera e gratuita ma è richiesta e gradita l’iscrizione.