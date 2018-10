A Santa Sofia il camper di Arpae per monitorare la qualità dell'aria

Da martedì e per quattro settimane stazionerà all’ingresso di Santa Sofia (nel parcheggio del cimitero in via Nefetti) il laboratorio mobile di Arpae ER per monitorare la qualità dell’aria nel comune bidentino. Queste attività di monitoraggio rientrano tra quelle che, ad oggi, Arpae ha pianificato sulla base delle richieste avanzate dai singoli comuni della provincia.

Il Laboratorio Mobile è attrezzato per la determinazione dei parametri relativi a polveri(PM10), ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio e idrocarburi aromatici.