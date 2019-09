"Accogliere e accompagnare la persona con demenza": il tema dell'alzheimer in Comune

A conclusione degli eventi tenutisi nel mese di settembre per celebrare la 26esima Giornata Mondiale dell'Alzheimer, l'assessorato al Welfare e Politiche per la Famiglia del Comune di Forlì, insieme all'Ausl della Romagna e alle Strutture per anziani del terrritorio, organizza il seminario "Accogliere e accompagnare la persona con demenza". "La diffusione di tale patologia rende necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni nella prospettiva di formare una maggiore conoscenza e di accompagnare le famiglie colpite di consapevolezza e di vigilanza", spiega l'assessore Tassinari.

Lunedì dalle 14,30 alle 18 nela Sala Randi del Comune di Forlì (via delle Torri 3), saranno esaminati, attraverso gli interventi di esperti, operatori e familiari, i percorsi, i servizi e le opportunità presenti sul territorio per le persone con disturbi cognitivi e per le loro famiglie. Le esperienze proposte da chi opera da tempo in tale ambito offriranno inoltre strategie per relazionarsi efficacemente con le persone affette da demenza e superare le criticità che i caregiver familiari e professionali si trovano ogni giorno ad affrontare. L'incontro si rivolge pertanto, oltre che agli operatori, a tutti i cittadini interessati.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì facendo riferimento a Lara Mengozzi (telefono 0543 712792) o Sara Surricchio (0543 712770); oppure inviando una mail a anziani@comune.forli.fc.it.