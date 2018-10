Al centro per le Famiglie della Romagna Forlivese un incontro sull'adolescenza

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese organizza a Castrocaro Terme un incontro per genitori con figli pre-adolescenti e adolescenti. L'appuntamento è in calendario giovedì, alle 20.30, e ha per titolo “Famiglie e adolescenza: passaggi (a volte ma non sempre) critici”. La conferenza si rivolge a genitori con figli da 11 a 16 anni ed anche a educatori, insegnanti e persone interessate alla tematica. Seguirà un gruppo di confronto per soli genitori. L'incontro è gratuito ma è necessaria iscrizione: icos.comune.forli.fc.it . La sede è nella Biblioteca Comunale di Castrocaro terme, in via Guglielmo Marconi, 115. Info: Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese - viale Bolognesi, 23 0543/712667 centrofamiglie@comune.forli.fc.it .