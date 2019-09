Al Mercato di "Campagna Amica" tornano gli agri-workshop Mercato in Fermento

Nuovo appuntamento con il ciclo di mini-laboratori in cucina 'Mercato in Fermento' promosso da Campagna Amica e Coldiretti Forlì-Cesena al Mercato di viale Bologna 75 (Forlì).

Martedì 24 settembre, a partire dalle ore 19.30, la chef Giulia Pieri ​torna al Mercato di Campagna Amica, dove già aveva tenuto il primo agri-workshop dedicato alla fermentazione delle verdure, per svelare questa volta tutti i segreti dell'auto-produzione delle bevande fermentate e probiotiche più comuni: dal kefir allo yogurt, dalla kombucha alla rugiada marina. Partecipando sarà possibile imparare le tecniche per far funzionare e mantenere in vita le colture per autoprodurre queste gustose e salutari bevande il cui importante valore nutrizionale è proprio legato ad una corretta produzione artigianale. Quota di partecipazione con assaggi e dispensa euro 25. Per info e prenotazioni: 0543 493327 oppure 328 3383931