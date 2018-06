Al via a Forlì un ciclo di incontri di clinica del diritto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Lo studio legale "Right&Law" organizza il primo ciclo di seminari dell'iniziativa culturale "Clinica del Diritto". Gli incontri, che vedranno la partecipazione di professionisti avvocati e studiosi di discipline affini a quella giuridica come psicologici, criminologi e medici legali, avranno ad oggetto tematiche di attualità e argomenti prettamente sociologico-culturali, comunque attinenti al mondo del diritto, capaci di interessare un uditorio molto vasto di specialisti e non. Si dibatterà, infatti, di violenza di genere, del rapporto fiduciario tra cliente e difensore, del delitto d'impeto e, infine, del diritto d'amore. Gli eventi si svolgeranno all'interno degli spazi dello studio di consulenza e assistenza legale "Right&Law", sito a Forlì in via Paolo Bonoli 20, a partire dalle ore 19.30, nei mercoledì del 20 giugno, 4, 11 e 18 luglio. Nell'occasione, sarà possibile visitare la mostra permanente della pittrice forlivese Graziella Giunchedi. Il tutto accompagnato da un ottimo aperitivo. Per partecipare, è necessario prenotarsi inviando un'e_mail al seguente indirizzo: info@studiorila.it.