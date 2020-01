Al via il corso sulle tecniche di panificazione casalinga

Nuovo anno e nuovi appuntamenti dedicati al binomio cucina-gastronomia per il Mercato contadino di Campagna Amica di Forlì, che riapre al pubblico dopo la breve pausa festiva a partire dal 4 gennaio (dalle ore 8 alle ore 14). Già in calendario anche i nuovi corsi della rassegna 'Mercato in fermento', incontri di approfondimento sulle buone pratiche per una cucina sana e a km zero con chef ed esperti del settore.

Ad inaugurare il nuovo ciclo annuale, sabato 18 gennaio, dalle 9.30 alle 18.30, il laboratorio dedicato alle tecniche di panificazione casalinga che sarà tenuto dall'esperto di cucina fermentata Carlo Nesler di CibOfficina e dalla chef di cucina vegetale Giulia Pieri. Questi i temi e gli obiettivi del corso teorico-pratico: come creare la Pasta Madre ed usarla correttamente per produrre: pane, pizza, focacce e pane di segale; approfondire le conoscenze sulle proprietà di farine e grani antichi; focus sulle fasi: rinfresco, impasto e formatura, fermentazione, lievitazione e tecniche di cottura. Il corso, che ha un costo di 80 euro a partecipante, comprende anche il pranzo a base di cibi probiotici e fermentati curato dalla chef Giulia Pieri che per l'occasione offrirà qualche spunto su come riutilizzare l'esubero di pasta madre e ottenere così gustosi piatti. Per iscrizioni e informazioni: Giulia 3477600188 - Lisa 3283383931.