Al via il nuovo anno sociale del Lions Club Forlì Valle del Bidente

Giovedì il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, ha aperto il suo anno sociale con un meeting su "La persona e il suo sviluppo. Aspetti sociali e psicologici dello sport e del gioco attraverso i secoli". Pierluigi Moressa, psichiatra e psicoanalista, ha sviluppato un percorso relativo allo sviluppo dell’identità partire dal mondo classico (Omero, Galeno) fino a Mercuriale ed alle Olimpiadi moderne. Ha sottolineato l’importanza dello sport come mezzo per prevenire le malattie e di ricerca del benessere personale (di una mente etica) in un mondo sano. Moressa da anni si occupa del rapporto fra processi psichici e creatività; è membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana ed ha pubblicato più di trenta saggi in tema biografico, storico ed artistico.