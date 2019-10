Al via la quarta stagione dei "Salotti informativi" di Confedilizia

Al via la quarta stagione di Salotti informativi che Confedilizia Forlì-Cesena ha deciso ancora una volta di offrire gratuitamente alla cittadinanza. Si tratta di una serie di cinque incontri, programmati fino a dicembre, su tematiche varie. I “salotti” si svolgeranno nella sede dell’Associazione dei proprietari di immobili, in via Giorgina Saffi 5 nella sala “Avv. Veruska Bersani”. Ogni incontro sarà introdotto da Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia. “Lo spirito con il quale proponiamo questi incontri - spiega Caselli - è sempre quello di tentare di offrire un utile contributo alla nostra comunità locale, individuando argomenti che riteniamo interessanti, trattati da professionisti validi e di fiducia per Confedilizia”.

Il primo incontro è in programma martedì alle 15 su “Narrazioni intorno alla medicina”, interviene Ferdinando Borroni, medico e autore del libro “Basta la salute?”. Giovedì 24 ottobre alle ore 19 sarà poi trattato il tema: “Rilassamento e gestione dello stress”, interviene la psicoterapeuta Sara D’Alessandro. Martedì 5 novembre alle ore 15:30 su “Successioni e donazioni” interviene il notaio Martina Olivetti. Giovedì 14 novembre alle ore 18 su “Investire 2019: la certezza dell’incertezza” interviene Libero Baccini, promotore finanziario. Martedì 10 dicembre alle ore 18 su “L’affare della previdenza complementare” interviene Vincenzo Bongiorno, consulente assicurativo.