Al VillaRomiti grande festa di fine anno della scuola Pio Squadrani

Grande entusiasmo al Palasport di Villa Romiti per la festa di fine anno della scuola primaria Pio Squadrani di Forlì. In una cornice di grande pubblico gli alunni, insieme a genitori e insegnanti, hanno dato vita al musical “Custodire la terra, casa comune”. Le 10 classi della scuola primaria hanno interpretato, ciascuna a modo suo, il tema salvaguardia dell’ambiente partendo da diversi punti di vista. Un viaggio nel tempo e nella fantasia accolto con grande calore dal pubblico accorso. La serata della Squadrani s'inserisce nell'ambito di “Romiti in Festa”, la festa di quartiere che termina il 10 giugno. Ringraziamenti per la collaborazione vanno, in particolare, alla professoressa Daniela Bandini, dirigente dell’Istituto Comprensivo n.5; all'Associazione Genitori della scuola; al Comitato di Quartiere e a Paolo Baccarini, coreografo della festa