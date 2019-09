All'esterno del San Domenico "sguardi fotografici" su Forlì e la Romagna

Un autunno forlivese all’insegna della fotografia. Romagna FullTime, in collaborazione con il Comune di Forlì, nell’ambito di un progetto finalizzato alla promozione e commercializzazione del territorio forlivese e comuni limitrofi, in partenariato con Living Romagna e Strada dei Vini e Sapori di Forlì Cesena, ha presentato e avviato, in occasione del Festival del Buon Vivere, la prima delle tre esposizioni fotografiche itineranti dedicate a Forlì e alla Romagna. I pannelli sono esposti all’esterno dei Musei San Domenico e avrete tempo fino a domenica per vederli. Le foto sono state realizzate da Lorenzo Angelini, direttore della Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì Cesena, che ha saputo racchiudere in questi scatti l’essenza di questa terra e dello spirito che la anima.