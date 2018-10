All'Happy Family Cappuccetto Grosso incanta i bambini

Dopo il successo di “Ciccioni”, il Laboratorio teatrale della Chirurgia Endocrina dell’Ausl Romagna sede di Forlì - formato da pazienti obesi ed ex obesi - ha messo in scena, all’interno della manifestazione fieristica Happy Family, "Cappuccetto Grosso", scritto e diretto da Stefania Polidori e dal chirurgo Dario Bettini. Tre repliche che hanno entusiasmato i bambini che, come spiegano gli autori: “In questo spettacolo non sono semplicemente spettatori, ma vengono coinvolti in prima persona a partecipare allo svolgimento della storia”. A riprova che il teatro è un’esperienza terapeutica sia per chi lo fa, sia per chi ne fruisce.