Anche a Forlì si celebra la Giornata mondiale per il Cuore: "Incentiviamo alla prevenzione"

Anche quest’anno, il Gruppo Medoc partecipa alla Giornata mondiale per il Cuore. "Come tutti gli anni - dice Susanna Schiavone della direzione dei Progetti di prevenzione di Medoc - aderiamo in modo tangibile come campagna di prevenzione, consegnando e illustrando ai nostri utenti un flyer dal titolo "Non nascondere la testa sotto la sabbia…prenditi cura della tua Salute"". "Si tratta di un’informativa che contiene le “buone prassi“ da seguire e le informazioni inerente i rischi cardiovascolare - aggiunge -. Inoltre diamo l’opportunità di eseguire nei nostri ambulatori, un controllo di prevenzione cardiovascolare, eseguendo un elettrocardiogramma ed esami ematochimici metabolici di base ad una tariffa agevolata con l’obiettivo di incentivare le persone a fare prevenzione". "Non a caso - conclude Schiavone - il nostro Centro Medico si chiama "Prenditi a Cuore", perché tutti noi dobbiamo prendere a cuore la nostra salute". Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria medica al numero 0543 21087o inviare una mail a info@prenditiacuore.it.