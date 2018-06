Anche le aziende forlivesi partecipano alla campagna di Elcas per comprare un’ambulanza

Un gesto di solidarietà di altissimo valore che mostra il cuore grande delle imprese del territorio: solo così si può descrivere e trasmettere a pieno il senso del sostegno che E’Così, il Consorzio Mediolanum e Global Service Soc. Coop hanno offerto ad Elcas contribuendo all’acquisto di un’ambulanza con una cifra del totale di 4.750 euro. Il mezzo, che percorrerà in lungo e in largo tutta la Romagna consentirà ad anziani e persone in difficoltà di recarsi a visite specialistiche, di sottoporsi a terapie ma anche di vivere una quotidianità più serena, andando a fare la spesa, raggiungendo località e strutture turistiche e tanto altro ancora. Perché è vero che il valore genera valore: grazie al contributo di queste aziende Elcas non solo potrà svolgere un servizio preziosissimo ma potrà farlo offrendo occasioni di lavoro a persone diversamente abili. La mission della Cooperativa Sociale, infatti, è quella di promuovere l’inclusione sociale e di creare posti di lavoro dedicati a persone con difficoltà. Sei dei dieci dipendenti di Elcas rientrano in questa categoria e ognuno di loro è continuamente formato sia nella guida dei mezzi di soccorso che negli interventi d’emergenza che nell’assistenza sanitaria.