Aperte le iscrizioni per il corso base di apicoltura a Forlì

“Anche quest’anno l’Associazione Forlivese Apicoltori organizza un corso di base di apicoltura rivolto a persone che intendono conoscere in maniera approfondita questo settore o che vogliono iniziare questa attività” afferma il presidente dell'associazione Pietro Miliffi (nella foto)

“Il corso si volgerà in orario serale e sarà tenuto da esperti apicoltori e tecnici del servizio veterinario che illustreranno la biologia e la morfologia della api, le malattie che le colpiscono e le relative procedure di profilassi, le tecniche di conduzione dell’alveare ed infine la normativa che regolamenta il settore. Al termine della parte teorica i partecipanti, affiancanti da apicoltori della nostra associazione, potranno effettuare delle visite in apiario per toccare con mano quanto appreso in aula.” prosegue Miliffi.

“Il mondo dell’apicoltura è in continua evoluzione e anche dopo tanti anni di pratica c’è sempre qualcosa di nuovo da apprendere. Sempre più spesso ci troviamo di fronte a condizioni meteo avverse che compromettono le produzioni e a parassiti che riducono la vitalità delle api perciò prima di avventurasi in quest’ambito occorre una buona preparazione di base ed il confronto costante con i tecnici del settore” spiega l’apicoltore.

“Fino al 27 dicembre sarà possibile iscriversi al corso inviando una mail a info@apicoltori.com oppure tramite la nostra pagine Facebook, indicando nome, cognome, comune di residenza e recapito telefonico. La quota di iscrizione è di 60 €. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito internet oppure contattarci ai numeri 335 6514373 – 0543 721719".