Banca del Tempo di Predappio, eletto il nuovo direttivo

Cambio al vertice per la Banca del Tempo di Predappio. L’assemblea dei soci tenuta mercoledì 2 maggio ha eletto, infatti, il nuovo direttivo, all’interno del quale è stato designato il presidente per il prossimo triennio.



A guidare il sodalizio in veste di presidente per i prossimi tre anni sarà Ermanno Lucaroni, affiancato dal vice presidente Francesco Lombardo. Nominati anche il segretario Marinella Nontalini, l’economo Lucio Bazzocchi e la consigliera Miriam Gazzani.



Nell’annunciare il rinnovato direttivo, i soci hanno espresso un sentito ringraziamento alla presidente uscente Miria Gasperi, prima promotrice e fautrice della Banca del Tempo di Predappio, in cui ha sempre fortemente creduto. “E’ grazie a lei - sottolineano i soci - se l'associazione ha oggi una bella storia da raccontare, forte di una trentina di soci e diversi progetti in cantiere”.