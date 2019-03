La forlivese Barbara Semeraro protagonista dello shooting fotografico con i capi della stilista Carmentea Tsaparopulos

Le vincitrici di fascia nazionale di "Miss Mamma Italiana", concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26esima edizione; per un pomeriggio, hanno lasciato fascia e corona, per indossare i capi della giovane stilista Carmentea Tsaparopulos. Le mamme miss sono state protagoniste di uno shooting fotografico all’interno dell’Atelier “Judge” di Cesena ed hanno indossato i capi della nuova collezione primavera - estate della stilista Carmentea Tsaparopulos. Allo shooting fotografico ha partecipato anche la forlivese Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Il look è stato curato dal Maestro Roberto Foschi, mentre Gloria Teti ha curato il servizio fotografico. Dopo questo evento legato alla bellezza, la Te.Ma Spettacoli, è impegnata in tutta Italia con le selezioni di “Miss Mamma Italiana”, le cui Fasi Finali si terranno a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, da giovedì 20 a domenica 23 giugno, per informazioni ed iscrizioni gratuite, è possibile contattare le segreteria del concorso al numero 0541 344300.