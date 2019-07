Bellissima esperienza in Val D'Aosta per i ragazzi di Modigliana

Si è svolto il 53esimo campo dei ragazzi di Modigliana in Valle d'Aosta dal 13 al 21 luglio scorso. Anche quest'anno, presso la piccolissima frazione di Rubin (Gaby) nel mezzo dei magnifici scenari della valle di Gressoney, i ragazzi delle leve 2004 e 2005 di Modigliana hanno potuto vivere una forte esperienza di gruppo, divertimento ed educazione centrata per l'occasione su alcuni temi tratti dalla celebre saga di "Harry Potter". A partire dai romanzi di J.K. Rowling i ragazzi hanno alternato momenti di formazione, passeggiate presso i sentieri del Monte Rosa e del Monte Bianco e vera e propria vita di comunità: lavare i piatti, pulire i bagni, preparare la colazione sono solo alcuni delle mansioni loro affidate, esperienze sempre ormai più rare per dei ragazzi nativi digitali, liberi di vivere finalmente un periodo senza tv, smartphone e internet.