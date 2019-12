Benessere fisico e filosofia dell'allenamento: ecco "2F2L", il nuovo libro di Alessandro Ruffilli

Nuovo libro del forlivese Alessandro Ruffilli. Dopo "Schiacciate il Verme" e "Ordinaria Corruzione", l'opera autobiografica in cui racconta la vicenda del tentativo di corruzione di cui è stato vittima (poi culminata con una condanna in primo grado nei confronti degli imprenditori che cercavano di “oliare” l’autorizzazione per l’apertura di un locale), ecco la nuova opera "2F2L". Laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio e Funzionario del Comune di Forlì, ma nella vita privata è scrittore, ballerino, maestro di ballo, preparatore fisico-atletico, in particolare sugli aspetti posturali, maestro di Tantra Yoga. Presiede l’associazione culturale “Circolo N.E.-E.M.” di Forlì che opera nel campo del ballo e della danza con la scuola “Forlì che Danza” e nel campo della crescita personale, meditazione, yoga, ginnastica posturale con il centro “Alisha”.

In "2F2L" si rivolge proprio all'attività fisica, fatta per il benessere individuale, con un approccio umoristico e a volte ironico e semiserio, ma lucidissimo dal punto di viata tecnico-scientifico. In pratica si vuole sfatare la leggenda in base alla quale "... con solo 10 minuti al giorno puoi ...". "Purtroppo non è vero - evidenzia -. Per ottenere rislutati ci vogliono tempo e impegno, ma le soddisfazioni ripagano di tutto questo". Sulle copertine, si legge: "La filosofia di allenamento complessa ed articolata con cui allenandoti duramente e a lungo (ma divertendoti) potrai ottenere dei buoni risultati che pero' spariranno piuttosto velocemente se smetterai di praticare (io ti ho avvertito)".

“Il lavoro del corpo, sul corpo, con il corpo e per il corpo - viene aggiunto -. Strizzando l'occhio a mente e anima. Il testo è per principianti o poco più. Se sei già esperto, non comprarlo: le semplificazioni che sono costretto a fare per spiegare alcuni passaggi non ti piacerebbero e resteresti deluso. Poi faresti una brutta recensione e nessuno comprerebbe più il libro. Invece il libro è buono e può essere di aiuto ad un sacco di gente".

"Con 2F2L, infatti, si lavora per risolvere quei piccoli e grandi disturbi che affliggono quasi tutti noi e che ci portano a varcare la soglia di una palestra - prosegue l'autore -. 2F2L non è per chi vuole diventare grosso, forte e muscoloso, ma è per chi vuole stare bene". Ruffilli ha già pubblicato, vari articoli su riviste specializzate, cartacee ed on line: 2Le Nuove Relazioni Industriali"– University Press Bologna - 1994; "Ballo, Danza, Corpo – con Federico Polgrossi" – Edizioni Sì, Cesena - 2014; "Ordinaria Coruzione" – Edizioni Sì, Cesena - 2015; e "Schiacciate il Verme" – Self Published – 2018.