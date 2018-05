Bertinoro, censimento della popolazione: si cerca operatore di back office

Sul portale del Cmune di Bertinoro è stato pubblicato il "Bando pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore censuario e/o operatore di back office in occasione del Censimento Permanente 2018". La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando l’Allegato 1, reperibile presso gli uffici comunali (Ufficio Anagrafe – piano terra) e sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.bertinoro.fc.ite giungere nel termine perentorio delle 13 del giorno 15 giugno all’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni e approfondimenti contattare l’Ufficio Anagrafe al numero tel: 0543 469212/214/236/240 ed all’indirizzo mail:anagrafe@comune.bertinoro.fc.it