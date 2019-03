Bertinoro, Franco Albertini riceve la conferma di Primo Tribuno

Nei giorni scorsi a Bertinoro si è svolta la Tornata di Primavera del Tribunato di Romagna. Fra i vari punti all’ordine del giorno c’era anche l’elezione del Primo Tribuno per il biennio 2019-2021. A ricoprire tale carica è stato riconfermato per la quarta volta consecutiva il Primo Tribuno uscente: il ravennate Franco Albertini. Albertini è stato eletto all’unanimità, dimostrando così l’ampio consenso che si è saputo costruire negli anni (è in carica dal 2013). Un consenso legato ai fatti e al processo di rinnovamento e innovazione che Albertini ha fortemente voluto all’interno del Tribunato «per essere a passo con i tempi e sempre propositivi verso il futuro, senza ovviamente dimenticare le proprie radici, che sono alla base di tutte le attività dell’associazione».

Il Tribunato di Romagna è un’Associazione senza fini di lucro (fondata nel 1967 proprio a Bertinoro, su impulso di Alteo Dolcini e del giornalista Max David) che ha per scopo l’affermazione e la salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni romagnole, nonché la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.



www.tribunatodiromagna.it