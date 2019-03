Bertinoro, si avvicina la scadenza del bando per le case popolari

Il Comune di Bertinoro ha indetto un Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Le persone interessate ad ottenerne assegnazione dovranno presentare al Comune domanda su apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.bertinoro.fc.it , entro il 29 marzo, secondo i termini e le modalità indicate nel bando. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al numero 0543 469217 o 0543 469232