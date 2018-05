Biblioteca, intitolazione della sala Carte Romagna alla memoria di Piergiorgio Brigliadori

Venerdì pomeriggio, alle 17, alla Biblioteca comunale “Aurelio Saffi” di Forlì si svolgerà la manifestazione di intitolazione della Sala “Carte Romagna” alla memoria di “Piergiorgio Brigliadori”, bibliotecario, uomo di cultura, punto di riferimento per studiosi e ricercatori che ha lavorato per lungo tempo al servizio dell’amministrazione civica e delle istituzioni culturali. All’incontro interverranno il sindaco Davide Drei, l'assessore alla cultura Elisa Giovannetti e i professori Roberto Balzani, Arnaldo Bruni e Fausta Garavini. L’appuntamento è all’interno della Biblioteca con ingresso in Corso della Repubblica 78.