"Bimbi tra le pagine": a Fratta Terme laboratori e una biblioteca itinerante per promuovere la lettura

Si chiama “Bimbi… tra le pagine” la nuova iniziativa di avvicinamento alla lettura promossa dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Bertinoro in collaborazione con Formula Solidale. Una serie di appuntamenti all’asilo nido “44 gatti” di Fratta Terme proporranno divertenti attività di avvicinamento alla lettura per l’infanzia. Tutti i laboratori si svolgono sabato mattina a partire dalle 10.30. Nei giorni in cui svolgono i laboratori sarà attivo dalle 9.30 alle 12.30 il servizio di biblioteca itinerante.

"Con questa iniziativa vogliamo portare a Fratta Terme i libri e la voglia di leggere - ha sottolineato l’assessore Giorgio M. Ghezzi - arricchendo le attività di promozione della lettura sul nostro territorio. Questa iniziativa dedicata al nido si affianca infatti al Progetto Biblioteca che da anni coinvolge le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Bertinoro; mentre il servizio di biblioteca itinerante offre ai nostri cittadini un ulteriore punto di prestito librario oltre a quelli già attivi in Centro Storico e a Santa Maria Nuova".

Il primo appuntamento è in programma sabato con “Libro Pasticcione”, un laboratorio per prendere confidenza con il libro, pasticciandolo. Il calendario dei laboratori, disponibile sul sito del Comune di Bertinoro, prevede: 20 ottobre “I colori delle emozioni”, 10 novembre “L’elefantino a scacchi”, 24 novembre “Leggendo, musicando, divertendo”, 15 dicembre “La battaglia della calma”.