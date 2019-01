Borsa di studio "Franco Persiani": proroga fino a metà febbraio

Il centro studi Franco Persiani in collaborazione con il Rotary Club di Forlì ha prorogato il bando per la borsa di studio "Franco Persiani". Sarà possibile inoltrare la propria candidatura, mezzo posta elettronica all'indirizzo segretario@rotaryforli.com, entro e non oltre venerdì 15 febbraio 2019.

Il bando è rivolto a studenti emiliano-romagnoli frequentanti uno dei corsi di laurea magistrale in ingegneria attivati presso la sede di Forlì dell’Università di Bologna e in procinto di intraprendere un tirocinio curriculare in azienda operante nel settore aeronautico. Il candidato sarà selezionato da una commissione composta da sette membri.



I requisiti richiesti per la partecipazione sono:

iscrizione ad un corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica o aerospaziale presso la sede di Forlì;

luogo di nascita e luogo di residenza all’interno della Regione Emilia-Romagna.

Il premio ha un importo di 2.000 euro. La borsa di studio sarà erogata in un’unica soluzione al vincitore durante una serata conviviale presso il Rotary Club di Forlì in data da definirsi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato sul sito del Rotary Club di Forlì e su quello del centro studi Franco Persiani.

http://www.rotaryforli.com/iniziativa.asp?cod=45

http://www.francopersiani.org/borsa-di-studio-franco-persiani/