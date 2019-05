A Davide Biagini la borsa di studio del Rotary in memoria di Franco Persiani

È stata assegnata a Davide Biagini, originario di Modena, giovane laureato alla facoltà di Ingegneria aerospaziale a Forlì con la tesi "Additive manufacturing. Vantaggi, problemi e futuri sviluppi", la borsa di studio istituita dal Rotary Club Forlì in memoria dell'ing. Franco Persiani che di quella Facoltà fu preside. La consegna è avvenuta a Palazzo Albicini martedì durante la cerimonia dove sono intervenuti il presidente del Rotary Club Forlì, Claudio Cancellieri, il governatore incoming del Distretto 2072 nonché rettore dell'università di Modena, Angelo Oreste Andrisano, familiari e amici di Persiani del quale sono state ricordate la figura e l'opera.

Originario di Forlì, aveva iniziato la sua carriera alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna contribuendo poi alla nascita del polo aeronautico forlivese, dando impulso all'avvio del Centro interdipartimentale di ricerca industriale, Ciri, e del progetto Ciclope nelle ex gallerie Caproni di Predappio. Durante la conviviale è stato anche illustrato il progetto "Orientamento professionale post diploma" che ha coinvolto trecento studenti e soci rotariani, esperti in vari settori, che sono intervenuti come relatori nelle scuole ed erano presenti i presidi dell'Itis "G. Marconi", del Liceo classico "G.B. Morgagni" e dello scientifico "Fulcieri Paulucci". Nel corso della conviviale, inoltre, è stato presentato il nuovo socio Giovanni Marinelli, maggiore dell'Aeronautica militare, e ricordato pure l'appuntamento con la "Run To End Polio Now", la podistica della solidarietà che si svolgerà domenica 9 giugno alle 10 in piazza Saffi per sostenere la campagna internazionale di eradicazione della poliomielite. Iscrizioni possibili su www.runtoendpolionow.org fino a mercoledì 5 giugno, nel chiostro di San Mercuriale in piazza Saffi sabato 8 dalle 15 alle 18, e domenica 9, prima della partenza, dalle 7.30 alle 9.45.