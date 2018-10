"Caro amico ti scrivo ...": un incontro svelerà gli aspetti della calligrafia spontanea

"Caro amico ti scrivo ...", oltre ad essere la prima strofa di una nota e bella canzone di Lucio Dalla, è anche il titolo del salotto informativo che l'Ape Confedilizia di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Poliambulatorio Kripton, propone martedì alle 20:45 nella sala “Avv. Veruska Bersani” nella propria sede in via Giorgina Saffi 5, a Forlì. L'incontro approfondirà carattere, personalità e complessi rivelati dalla scrittura. Interviene Gianni Tadolini, psicologo-psicoterapeuta del Poliambulatorio Kripton di Forlì.

"Si tratta - spiega Tadolini - di psicologia della scrittura, altresì detta grafopsicologia. La mano che scrive è equiparabile al terminale di un apparecchio elettronico la cui capacità è quella di decodificare e rendere comprensibile ciò che sta avvenendo all'interno di un sistema complesso. Spiegherò ai partecipanti al salotto come molti aspetti di una persona possano appunto essere colti nel suo gesto grafico, cioè nella sua calligrafia spontanea".

"Il tema trattato da Tadolini è molto interessante - afferma Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia -. Alla nostra Associazione, che da 85 anni scrive pagine di impegno a favore dei propri associati e della comunità locale, è sembrato veramente stimolante approfondire appunto la psicologia della scrittura, della calligrafia spontanea di ogni giorno". L'ingresso all'incontro è libero e gratuito ma i posti sono limitati. E' quindi necessario prenotare la propria partecipazione ai seguenti recapiti: Confedilizia (fax: 0543.376056; per sms 342.4152188; email: apeforli@gmail.com).