Casa Artusi: 28 studenti della Spring School del Ceub in visita a Forlimpopoli

Ventotto studenti provenienti da Bolivia, Cuba, El Salvador, Etiopia, Kenya, Mozambico, Myanmar e Senegal giovedì 28 febbraio hanno visitato prima il centro di cultura gastronomica di Forlimpopoli e poi il Museo Archeologico MAF. Nel corso della visita agli studenti è stato illustrato il progetto di marketing territoriale Forlimpopoli Città Artusiana

La Spring School è promossa del Centro Studi Avanzati sul Turismo (Cast) dell’Università di Bologna in partnership col Ceub e cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) fa parte del progetto Nest (Network di Educazione alla Sostenibilità Turistica). L’obiettivo del progetto punta al miglioramento del livello qualitativo delle competenze degli operatori dei Paesi partner della Cooperazione italiana nel campo del turismo sostenibile e a dar vita ad un network operativo, aperto e dinamico che nei prossimi anni si consolidi in modo