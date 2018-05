Centri estivi, agevolazioni per le famiglie: ecco quelli accreditati nell'alto Bidente

Agevolazioni per le famiglie che iscriveranno i propri figli al centro estivo. Il contributo per l’abbattimento della retta, fino a un massimo di 70 euro a settimana per massimo 3 settimane, è destinato a bambini e ragazzi tra 3 e 13 anni, facenti parte di famiglie i cui genitori siano occupati, in cassa integrazione, mobilità o disoccupati che partecipano alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio, con un Isee fino a 28mila euro. Le Famiglie residenti nel Comune di Santa Sofia – Galeata - Premilcuore che possiedono i requisiti per presentare domanda di contributo per l'abbattimento della retta per la frequenza ad un centro estivo convenzionato possono presentare domanda dal 16 aprile all'8 maggio all'Asp San Vincenzo de' Paoli Via Unità D'Italia, 47 Santa Sofia. Nel territorio dell'alto Bidente i centri estivi accreditati sono quelli organizzati da Cif Santa Sofia e opera Madonnina del Grappa di Galeata, ma i ragazzi possono frequentare altri centri estivi accreditati nella provincia. La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta a cui andranno allegati: l'Isee 2018, la documentazione attestante l'occupazione di entrambi i genitori e l'iscrizione al centro estivo. La modulistica per la domanda e l'elenco dei centri estivi convenzionati sarà disponibile presso il sito www.asp-sanvincenzodepaoli.it a partire dal 16 aprile. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 0543972747-972600- 972258