“Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico”: ufficio trasferito all’ospedale

L'ufficio Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico del Comune di Forlì, si è trasferito all’ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Allende, nell’atrio del piano rialzato. L’ufficio ha come compito quello di di favorire l’autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, delle persone in situazione di handicap grave, limitando le dipendenze assistenziali. L'orario di apertura al pubblico resta invariato: venerdì mattina dalle 8,30 alle 12,30.