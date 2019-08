Il "Cineocchio", alla Fabbrica delle candele un corso video gratuito per under 35

Rimangono ancora pochi posti disponibili per il “Cineocchio”, un corso video per chi si vuole mettere alla prova, imparare e raccontare la città da un altro punto di vista. Anche quest’anno l’associazione Vertov Project, con il sostegno e la collaborazione dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, ha organizzato un corso video gratuito di 20 ore per giovani “under 35”. Il Cineocchio affronterà le basi del video sia dal punto di vista tecnico che da quello culturale.

L’obiettivo è quello di raccontare il patrimonio artistico e architettonico cittadino attraverso un breve cortometraggio o documentario d'autore. Questo corso da l’opportunità ai giovani corsisti di ideare e produrre un audiovisivo capace di valorizzare le persone, le storie, le architetture e la vita del territorio (forlivese). Un percorso formativo incentrato sulle tecniche innovative di filmmaking e del documentario creativo.