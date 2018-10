Civitella è dolce come il miele: tutto esaurito al pranzo realizzato dai ragazzi dell'Alberghiero

Ha fatto il tutto esaurito il pranzo, rigorosamente a base di miele, realizzato all'interno della Rocca del Castello di Civitella di Romagna durante la sagra dedicata al prezioso nettare dell'alveare che si è tenuta domenica dalle 9 alle 18 nel centro storico del paese bidentino. Il menù degustazione, preparato dallo chef e dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, era infatti composto da diverse portate a base di miele ed ha riscosso un notevole successo di pubblico ed è stato apprezzato da visitatori ed addetti ai lavori.

Il pranzo si è svolto all'interno del Mercatino del Miele e dei prodotti dell'alveare, con numerosi stand in piazza Matteotti, dove erano in mostra anche piante grasse a cura dell'Aias, Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente. In molti anche hanno partecipato alla degustazione dei mieli tipici di produzione locale e al percorso guidato alla conoscenza del miele e del mondo delle api.