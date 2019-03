Cna Formazione punta allo sviluppo della cultura cinematografica

CNA Formazione, con il sostegno della Regione Emilia Romagna ed il Fondo Sociale Europeo, continua ad investire nei settori della cinematografia e dell’audiovisivo con il corso “Isadora: programmazione grafica”. “Siamo orgogliosi – afferma Riccardo Guardigli, responsabile di CNA Formazione Forlì-Cesena – di continuare a fornire specializzazioni in un campo, come quello dell’audiovisivo, che sta sempre più caratterizzando la città di Forlì. Voglio solo citare, a tale proposito, i tre eventi con i quali abbiamo collaborato, Sedicicorto International Film Festival Forlì, Ibrida e Meet the Docs e la presenza di diverse associazioni culturali, imprese e professionisti impegnati, a vario titolo, con il mondo del cinema e dell’audiovisivo.

“Isadora: programmazione grafica” ha come obiettivo la formazione del VJ (Video Jochey), una figura professionale che possiede ampia conoscenza delle tecnologie video e si colloca in una fase del processo della produzione e manipolazione dei prodotti caratteristici dell’industria cinematografica e di audiovisivi, in grado di utilizzare i nuovi strumenti digitali, di effettuare manipolazione delle immagini, etc… In merito ai contenuti, si tratterà di videomapping, architettura per mapping fotografico, scelte tecniche audio-video, basi di Movie Player, applicazioni prospettiche con software 3D, videomontaggio. La partecipazione al corso, che si terrà nei mesi di maggio e giugno 2019, con una durata di 60 ore (40 di aula e 20 di project work) è gratuita: il termine ultimo per le iscrizioni, è fissato al 13 aprile 2019.