I mestieri del passato: a Vecchiazzano una collezione privata con oltre 29mila strumenti da lavoro

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha visitato la collezione privata “Ciò che il tempo ricorda” in via Veclezio 50/E a Vecchiazzano. La raccolta è costituita da circa 29.000 strumenti di 310 mestieri delle attività umane che Giovanni Severi ha pazientemente conservato "per non perdere la testimonianza delle arti e professioni del tempo passato".