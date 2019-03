"Consapevolezza ed educazione digitale": un incontro al Centro per le Famiglie sui pericoli della rete

Martedì 26 marzo e 16 aprile, alle 20.30, il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viale Bolognesi, 23, organizza un percorso per genitori, educatori, nonni ed insegnanti dal titolo "Consapevolezza ed educazione digitale: prime informazioni psico-legali per genitori nativi 2.0" Il percorso, sarà curato Laura Lecchi, avvocato, esperta in diritto delle nuove tecnologie, minori e privacy, e propone di affrontare le tematiche legate ai "pericoli della rete" per i minori. Durante gli incontri i partecipanti potranno affinare competenze e consapevolezze sui pericoli e le ripercussioni, anche giuridiche, dovute all'uso improprio delle nuove tecnologie. Ingresso libero e gratuito (gradita l'iscrizione). Per informazioni è possibile contattare il numero 0543 712667, inviare una mail all'indirizzo centrofamiglie@comune.forli.fc.it, mentre per le iscrizioni occorre visitare il portale http://icos.comune.forli.fc.it/.