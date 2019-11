Contributi per le attività culturali anno 2020: come fare domanda

Sabato 30 novembre scadranno i termini per la presentazione delle domande di contributo per attività culturali ordinarie da svolgersi nell’anno 2020. Il modulo di richiesta di contributo è scaricabile dal sito web del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it) "Richieste contributi per attività culturali anno 2020". Le domande potranno essere consegnate o fatte pervenire al Protocollo Generale del Comune, piazza Saffi 8, oppure inviate tramite pec all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it. Le domande spedite per posta ordinaria dovranno comunque pervenire entro il termine fissato del 30 novembre.