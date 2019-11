"Cancellare l’epatite C. Mission impossible?". Un corso all'ospedale di Forlì

Mercoledì 20 novembre, alle 14.30 (registrazioni dalle 14), la sala "Pieratelli" dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì ospiterà il corso "Cancellare l’epatite C. Mission impossible? Un approccio multidisciplinare e multiprofessionale". L'appuntamento affronterà i temi epidemiologici, analizzerà i percorsi di eradicazione presentando gli schemi terapeutici più efficaci e meglio tollerati, rivolti anche ai casi più complessi e difficili da trattare. Sarà, infine, considerato l’aspetto evolutivo - in termini etiologici - delle epatopatie croniche nei prossimi anni: eradicata l’epatite C, saranno affrontate l’epatite B, la Delta ed il danno epatico emergente da alcol, obesità e diabete. Il corso sarà dedicato non solo ai medici, agli infermieri, ai tecnici ed ai farmacisti - con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale - ma anche ai volontari, alle persone malate ed ai loro familiari che hanno combattuto, a fianco del servizio sanitario, quest’incredibile battaglia.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco Gian Luca Zattini e il personale della direzione generale dell'Ausl della Romagna. Ci saranno le letture di Loreta Kondili (Istituto Superiore di Sanità, Roma) e Alfredo Alberti (Padova). Fra i relatori, sono stati invitati Pietro Andreone (Baggiovara), Maria Cristina Morelli (Bologna), Gabriella Verucchi (Bologna). Interverranno anche Francesco Girelli, Giovanni Mosconi, Salvatore Ricca Rosellini e Deborah Tumedei dell'Ospedale di Forlì. Moderatori Francesco Cristini, Carlo Fabbri, Giovanni Mosconi e Fabio Pieraccini. Il Corso è aperto a tutti ed è, in particolare, rivolto a medici, infermieri, biologi, farmacisti, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia. Il codice del corso per l'iscrizione gratuita è 20869. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale dell'Emilia Romagna l'iscrizione è online sul “Portale del Dipendente WHR-TIME”, mentre per il personale non dipendente del Servizio Sanitario Nazionale dell'Emilia Romagna e non registratosi in precedenza è online su htpps://portale-ext-gru.progetto-sole.it



Sono stati attribuiti i crediti Ecm per gli operatori indicati. Il questionario di gradimento dovrà essere compilato esclusivamente online tramite il “Portale del Dipendente WHR-TIME” alla voce “Formazione - Corsi questionari” entro e non oltre quindici giorni dalla data di fine convegno: la mancata compilazione precluderà l’assegnazione dei crediti Ecm. Per informazioni è possibile contattare Salvatore Ricca Rosellini e Daniela Venturini, dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì-Cesena, Ospedale “G.B. Morgagni - L. Pierantoni”, ai numeri 0543 735040 - 735400 - 735401 (e-mail salvatore.riccarosellini@auslromagna.it e daniela.venturini@auslromagna.it).