Cosascuola, tra riuso e musica: il progetto fa tappa alla scuola Annalena Tonelli

Entra nella fase operativa il progetto "Cosascuola, Fantariciclando e Dinamica" per l’offerta formativa “Cittadini di oggi e di domani” programma sull’educazione ad una cittadinanza responsabile. Venerdì con la seconda giornata fa tappa all’Istituto Comprensivo numero 4 – Annalena Tonelli di Forlì. Il programma operativo Cosascuola-Fantariciclando-Dinamica prenderà corpo tra storie, riuso, musica, danza in alcune elementari del centro storico di Forlì accompagnato da "Stella Lucente", la storia guida, ispirata ad una favola inedita della scrittrice Renata Franca Flamigni. Fantariciclando e gli altri “attraccano” venerdì alle 9,30, alla presenza delle maestre Vania Valmori e Daniela Agnoletti, nella Prima A. Il percorso avrà una seconda “linea di navigazione” con rotta alla Scuola primaria "Dante Alighieri", per terminare il viaggio il 18 maggio nel centro storico della città con tutto il programma, a cura di Francesca Fantini, “Cittadini di oggi e di domani” progetto sull’educazione ad una cittadinanza responsabile, che ha coinvolto parte della comunità operosa, 15 tra associazioni ed enti, e alcune istituzioni del comprensorio forlivese.