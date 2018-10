"Costruire un welfare di comunità": convegno alla Casa di Riposo Zangheri

Sabato al Teatro Pullini della Casa di Riposo Zangheri di Forlì, Via Andrelini, 5, dalle ore 9,30 alle ore 13, si terrà il convegno dal titolo "Costruire un welfare di comunità. La generazione delle risposte". Questo convegno, viene spiegato, "ha il seguente prioritario obiettivo: mettere a confronto istituzioni, soggetti erogatori di servizi, cittadini, esperti del settore, nella consapevolezza della complessità e della necessità di creare sinergie. La diffusione della cultura sociale necessita di strumenti di conoscenza e questo convegno si pone come strumento di conoscenza".

"Siamo convinti della necessità di accompagnare il cambiamento che parte dalla consapevolezza dei bisogni e da una sempre più approfondita conoscenza della società all’interno della quale è necessario trovare le risposte più adeguate - prosegue -. Approfondire, riflettere ed ascoltare divengono modalità indispensabili per costruire un nuovo welfare. Due concetti che riteniamo fondamentali e che saranno approfonditi nel corso del Convegno sono prevenzione e diversificazione. La diversificazione attiene sia ai servizi offerti che ai soggetti gestori dei servizi".

"La prevenzione agisce sulla salute dei cittadini e sul potenziale risparmio rispetto agli interventi sanitari ridotti alla fase delle acuzie. In questi due concetti sopra espressi è insita la conoscenza che è fondamentale per i cittadini che sono soggetti attivi dei servizi che a loro vengono offerti e dei cambiamenti che solo in questo modo riescono ad accompagnare - continua -. La Casa di Riposo Pietro Zangheri vuole porsi, oltre che come erogatore di servizi rivolti agli anziani, anche come promotore di cultura".