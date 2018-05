Dalla generosità di Conad un nuovo servizio di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici

Ad aprile sono stati raccolti complessivamente, nei circa 180 negozi Conad di Romagna, Marche e San Marino, ben 21.802 euro, che rappresentano l’1% delle vendite del mese dei prodotti a marchio Verso Natura, destinati dai soci Conad allo Istituto Oncologico Romagnolo. La cifra sarà impiegata per il nuovo servizio di assistenza domiciliare per pazienti oncologici, ovvero un team di operatrici socio-sanitarie e psiconcologhe che aiuteranno gratuitamente i malati e i loro familiari al loro domicilio durante le fasi più difficili della malattia. Una seconda campagna di raccolta verrà svolta nel mese di ottobre con analoghe modalità. Il progetto “Benessere è equilibrio” consolida una collaborazione ormai pluridecennale di Commercianti Indipendenti Associati e Ior e nasce dall’idea che sensibilità a corretti stili di vita e solidarietà siano un binomio sempre più praticabile.

“In tal senso – spiega l’amministratore delegato Cia/Conad, Luca Panzavolta – è stato per noi naturale puntare sulla linea di prodotti Verso Natura, che è stata pensata per chi ha una particolare sensibilità al mondo e comprende prodotti biologici, dal basso impatto ambientale, da commercio equo e solidale e per chi segue una dieta ricca di prodotti vegetali. Ci è parso che questa sensibilità bene si potesse sposare alla solidarietà verso chi, come lo IOR, è impegnato nella prevenzione, nella cura e nella ricerca, temi che stanno da sempre a cuore ai nostri soci imprenditori sui vari territori”. La stessa iniziativa viene proposta anche in FriulVeneto, con analoghe modalità e con la destinazione delle somme raccolte a sostegno del Cro di Aviano (PN), il Centro di riferimento Oncologico, che le impiegherà per l’acquisto di un automezzo - e la relativa attivazione di un servizio - per il trasporto di pazienti e loro familiari in tutte le sedi di attività del Cro. In questo territorio sono stati raccolti in aprile oltre 9.800 euro.