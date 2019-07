Debuttò a Ipercorpo a Forlì: lo spettacolo Oasi sarà ospite al Notafe Festival

Dopo il debutto a Ipercorpo - Festival Internazionale delle Arti dal Vivo a Forlì nel 2018, la produzione scenica "Oasi" co-prodotta da Città di Ebla / Ipercorpo e Santarcangelo Festival arriva in Estonia. La tournée europea è l’esito del progetto IPP-Italian Performance Platform, ideato e organizzato da Città di Ebla e Mara Serina - iagostudio, che da 2013 ospita a Ipercorpo operatori teatrali provenienti da diversi Paesi d’Europa (e non solo) creando un contesto di scambio e confronto sulla progettazione e sui linguaggi del teatro contemporaneo.

Ideato dalla giovane artista di origini eritree Muna Mussie, lo spettacolo rappresenta una riflessione sulla società e sul ruolo dell’uomo contemporaneo che con l’espansione delle città e della tecnologia, sempre più simile ad un fantasma, non sa più dove nascondersi. Naturale approdo di questi pensieri è il concetto di “oasi”: un luogo, un’apparizione, un’idea all’interno della quale si racchiudono differenti mondi. “La mia Oasi si presenta come una bolla, - dichiara Muna Mussie - una muta trasparente, un microcosmo chiuso e raccolto ma visivamente esposto all’occhio esterno [..]. Forse i fantasmi e gli animali si nascondono nelle nostre paure e fantasie, nutrimento costante del nostro mercato. Oasi è il luogo per accogliere queste paure o liberarle. Oasi narra della sua stessa caducità, è un inno alla fuga, alla fuga del pensiero prima che anche questo si tramuti in merce”.

Il Festival Notafe è uno dei maggiori appuntamenti internazionali dedicati alle arti performative contemporanee in Estonia. Nel corrente anno il festival avrà luogo dal 7 al 13 luglio con una programmazione articolata in spettacoli, laboratori, discussioni moderate, incontri con artisti e insegnanti, per un calendario di sette giornate. Lo spettacolo Oasi sarà presentato al

pubblico estone in doppia replica il 10 e il 12 luglio. Uno spettacolo di Muna Mussie; con Muna e Sherif Mussie; prodotto da Città di Ebla/Ipercorpo, Santarcangelo Festival con il sostegno di Xing.