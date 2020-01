"Difendersi e' anche amarsi": corso di difesa personale per sole donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Scrive Stefano: "Difendersi è anche amarsi è un corso di difesa personale dedicato specificatamente alle donne. Lo scopo è di acquisire coscienza delle proprie potenzialità fisiche e psichiche praticando le tecniche del Ju Jitsu moderno, l’Arte della Difesa Personale per eccellenza. Il fine della difesa personale moderna è ovviamente quello di uscire dalle situazioni di rischio con i minori danni possibili, fisici, ma anche patrimoniali, evitando anche problematiche di carattere morale. Pertanto, la difesa deve sempre essere proporzionale all’offesa, come indicano le leggi di riferimento. I nostri insegnamenti comprendono un percorso ampio, aperto ad ogni strumento legale atto a difendere. Il corso si svolge per un periodo dodici settimane, una giornata a settimana".

"Non si pagherà alcuna quota mensile ma solo la quota di iscrizione e assicurazione di 40 euro. Il corso sarà a numero chiuso e per un massimo di 15 signore e alla fine del corso, facoltativamente, ci sarà la possibilità di svolgere l’esame per cintura gialla di Ju-Jitsu. Il corso si svolgerà della palestra della scuola Raffaele Rivalta, in via Cerchia 102 tutti i martedi dalle 20.00 alle 21.00 nelle seguenti date: 03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 -31/03 - 07/04 - 14/04 - 21/04 - 28/04 - 05/05 -12/05 - 19/05."