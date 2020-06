Dopo la chiusura imposta dal covid riapre la sede dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

Dopo la lunga chiusura causata dall’emergenza sanitaria da covid-19, martedì riaprirà la sede del circolo Uaar Forlì-Cesena (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) in Via Caterina Sforza, 65 a Forlì. "In osservanza di tutte le disposizione nazionali e regionali, l’accesso sarà consentito ad una persona alla volta che dovrà necessariamente indossare la mascherina e all’interno saranno messe a disposizione guanti monouso e gel disinfettanti a base alcolica", viene comunicato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’apertura al pubblico - viene specificato -. avverrà nel consueto orario dalle 18 alle 20 di tutti i martedì e verranno garantiti tutti i servizi di sportello precedentemente forniti (informazioni e assistenza sui diritti civili, sbattezzo, 8*1000, ora alternativa ed altro). Il servizio di prestito dei libri avverrà su appuntamento preventivamente concordato inviando una mail a fc@uaar.it. Sarà possibile, inoltre, rinnovare, o fare per la prima volta, l’iscrizione all’associazione. Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook "https://www.facebook.com/UAARFC" o scrivere a "fc@uaar.it"".