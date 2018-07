"E-state con noi" alla casa di riposo Pietro Zangheri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

La Casa di Riposo Pietro Zangheri e l’Istituto Prati di Forlì invitano la Cittadinanza a trascorrere nel parco della Casa di Riposo tre serate dal titolo “E-STATE CON NOI” che si svolgeranno nel mese di luglio all’insegna di musica, poesia e bei ricordi, in particolare: Giovedì 12 luglio Canti e musiche in compagnia del Gruppo Alpini di Forlì; Giovedì 19 luglio Radames Garoia e Nivalda Raffoni accompagnati alla fisarmonica da Giuseppe Tedaldi interpeteranno poesie in dialetto romagnolo scritte dall’autore Arrigo Casamurata ospite speciale della serata; Giovedì 26 luglio Il Trio Iftoide e Gabrielle Zelli allieteranno tutti i presenti con musiche popolari e divertenti aneddoti sulla Romagna e sui Romagnoli. Si parte alle ore 20.30 presso il parco della Casa di Riposo Pietro Zangheri di via F. Andrelini, 5