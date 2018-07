Alla casa di riposo Zangheri inaugurata "E-state con noi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Giovedì si è inaugurato l’evento “E-STATE CON NOI” nato dalla collaborazione tra la Casa di Riposo Pietro Zangheri e l’Istituto Prati di Forlì. La prima delle tre serate, offerta dal Gruppo Alpini di Forlì, è trascorsa all’insegna della musica e dell’allegria. Gli Alpini con simpatia e giovialità hanno saputo coinvolgere il numeroso pubblico in canti popolari e della tradizione romagnola che sono stati intonati da tutti i presenti; la gradita e numerosa partecipazione sia da parte degli Ospiti della Struttura che della cittadinanza ha dichiarato il successo della prima serata. Tutti hanno confermato la presenza anche ai prossimi giovedì, in particolare giovedì 19 luglio alle ore 20.30 Radames Garoia e Nivalda Raffoni interpreteranno poesie e sonetti in dialetto romagnolo scritti anche da Arrigo Casamurata, ospite della serata. Alla fisarmonica Giuseppe Tedaldi. Giovedì 26 luglio alle ore 20.30 Gabriele Zelli e il Trio Iftode allieteranno i presenti con musica e divertenti aneddoti sulla Romagna e sui Romagnoli. Entrambe le serate si svolgeranno presso il parco della Casa di Riposo Pietro Zangheri in via F. Andrelini,5.